Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 5. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu'nun ikinci gününde yaptığı değerlendirmede, "Melayê Cizîrî'nin öğretilerinin gençlere ve topluma yayılması bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde "Melayê Cizîrî'ye Göre Hz. Peygamber" temasıyla düzenlenen 5. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu, yerli ve yabancı akademisyenlerin sunumlarıyla ikinci gününde de sürdü. Şırnak Valiliği, üniversite ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğiyle özel bir otelde gerçekleştirilen sempozyuma, 6 ülkeden 8 ve Türkiye’den 17 olmak üzere toplam 25 akademisyen ve araştırmacı katıldı. Sempozyumun ikinci gününde düzenlenen oturumlarda, Melayê Cizîrî’nin eserlerindeki peygamber tasavvuru ve tasavvufi yaklaşımı farklı yönleriyle ele alındı.

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Sempozyumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, etkinliğin ikinci gününde 6 farklı ülkeden gelen akademisyenleri dinlediklerini belirterek, bunun Melayê Cizîrî'nin kişiliğinin, eserlerinin ve düşüncesinin evrenselliğini gösterdiğini ifade etti. Gençlerin sempozyuma ve Melayê Cizîrî'nin eserlerine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baycar, "Beni en çok heyecanlandıran ve duygulandıran gençlerimizin yoğun ilgisi oldu. Gençlerimiz ilgi göstermeye başladı ve Divan eserini okuyorlar. Bu sene liseler arasında Melayê Cizîrî'nin Divan eserinden kaside ve şiir yarışmaları düzenledik. Binlerce öğrencimiz başvurdu; Divan'ı okudu, araştırdı, şiirler ve kasideler yazdı. Mela'nın öğretilerinin gençlere ve topluma yayılması bizi çok mutlu ediyor. 5'incisini hiç ara vermeden düzenledik, bu büyük bir başarı. İnşallah her sene hiç aksatmadan yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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"Cizre küllerinden doğan bir Anka kuşu gibi yeniden ilim ve irfan kenti olacak"

Cizre'nin büyük bir medeniyet potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Baycar, "İnşallah farklı sempozyumlar da gerçekleştirerek Cizre'nin vakfi ve saklı hazinelerini keşfetmeye devam edeceğiz. Cizre; Hazreti Nuh'un, Melayê Cizîrî'nin, robotik ve mekanik teknolojide sibernetiğin kurucusu olarak anılan İsmail Ebulİz ElCezeri'nin ve Mem û Zîn'in kenti; aşkın, ilmin ve irfanın kentidir. Geçmişte burası büyük bir medeniyet, medrese, ilim ve irfan kentiydi. Kısa bir aranın ardından küllerinden yeniden doğan bir Anka kuşu gibi yeniden ilim, irfan, barış ve huzur kenti olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.