Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 ülkeden 8 akademisyen araştırmacının katılımıyla düzenlenen 5. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu başladı. Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, "Onun dizelerinde ilim inceliği ile hakikatin derinliği, aşkın vecdi ile aklın ve hikmetin zarafeti iç içe geçiyor. Kendi çağının ilmi ve edebi birikimini kendi coğrafyasının sesiyle harmanlayarak zamanın sınırlarını aşan evrensel bir söz inşa etmiştir" dedi.

Şırnak Valiliği, üniversite ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen 5. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu, "Melayê Cizîrî'ye Göre Hz. Peygamber" temasıyla Cizre ilçesindeki bir otelde başladı. 17. yüzyılda yaşayan Kürt alim, şair ve edebiyatçı Molla Ahmed ElCezeri'nin (Melayê Cizîrî) hayatını, divanını ve kasidelerini konu alan sempozyum iki gün sürecek. Irak, İran, Suriye, Almanya, Bosna Hersek ve İsveç'ten toplam 25 bilim insanı sempozyumda sunum yapacak.

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Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özdemir'in açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri birer konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, buluşmanın yalnızca akademik bir toplantı değil, kadim bir mirası bugünün ve yarının idrakiyle yeniden buluşturma iradesi olduğunu söyledi. Melayê Cizîrî'nin dünyasına adım atıldığında karşımıza sadece bir divan şairi ya da bir tasavvuf erbabı çıkmadığını belirten Orhan, "Onun dizelerinde ilim inceliği ile hakikatin derinliği, aşkın vecdi ile aklın ve hikmetin zarafeti iç içe geçiyor. Kendi çağının ilmi ve edebi birikimini kendi coğrafyasının sesiyle harmanlayarak zamanın sınırlarını aşan evrensel bir söz inşa etmiştir. Kültür, edebiyat ve düşünce mirasının yaşatılması kurumların, akademinin, yerel dinamiklerin ve gönül insanlarının ortak emeğiyle mümkün olan umutlu bir yolculuktur. Bu noktada düzenlenen bu kıymetli sempozyumlara sundukları himaye, Kürt kültürüne verdikleri kıymet ve gün yüzüne çıkardıkları klasik edebi eserler için Cumhurbaşkanımıza şahsım, ilim camiamız ve milletim adına şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

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Şırnak Vali Vekili İdil Özdemir Doğan ise yaşadığı dönemin sınırlarını aşarak günümüze ulaşan Melayê Cizîrî'yi anlamak için bir araya geldiklerini belirterek, sempozyum öğretilerinin günümüze de rehberlik edeceğini ifade etti. Doğan, "Melayê Cizîrî'nin düşünce dünyasının söze düşülmüş divanı bağlamında, tasavvufi yaşamın ve peygamberimize duyulan muhabbetin gelecek nesillere aktarımı açısından birçok ilmi araştırmanın dayanışma kaynağını üstlenmiştir. Bu açıdan oldukça önemlidir" diye konuştu.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da, Cizre'nin tarih boyunca ilmin, hikmetin ve medeniyet birikiminin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Melayê Cizîrî'nin bu köklü geleneğin en önemli temsilcilerinden biri olduğuna dikkat çeken Baycar, "Melayê Cizîrî, yaşadığı dönemin sınırlarını aşarak yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda gönüllere ve zihinlere hitap etmeyi başarmış büyük bir mütefekkirdir. Bu yılki sempozyumun ana temasının 'Melayê Cizîrî'ye Göre Hz. Peygamber' olarak belirlenmesini son derece anlamlı buluyorum. Çünkü onun düşünce dünyasında Hz. Muhammed sevgisi, insanın ahlaki ve manevi olgunluğa ulaşmasında temel bir rehberdir. Bizler Cizre'nin tarihi ve manevi mirasını yalnızca geçmişten devralmış bir değer olarak görmüyor, bu mirası yaşatmayı, araştırmayı, tanıtmayı ve gelecek nesillere taşımayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.