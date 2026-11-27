Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Vali Kamil Acun Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, okul bahçesinde tarih ve arkeoloji derslerini uygulamalı öğreniyor.

Okulda tarih öğretmeni Güllüşah Dolanbay'ın rehberliğinde, 12. sınıf öğrencilerinin yürütücülüğünde "İzden İrfana: Köklerden Geleceğe Bir Öğrenme Yolculuğu Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında okul bahçesinde dokuz kazı çukuru açıldı. Öğretmen Dolanbay tarafından temin edilen ve farklı dönemleri temsil eden materyaller çukurlara yerleştirildi. Öğrenciler, fırça ve kazı aletleri kullanarak materyalleri gün yüzüne çıkardı.

Öğretmen Dolanbay, Silopi ve bölge coğrafyasına uygun dört farklı dönemi kapsayan dokuz kazı simülasyonu hazırladıklarını belirterek, "Öğrenciler, yaparak, yaşayarak ve öğrenerek tarihsel bilginin üretim sürecini deneyimledi." dedi.

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12. sınıf öğrencisi Hicret Avar da dokuz kazı alanı oluşturarak tarihsel yorumlama becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Öğrenci Muhammed Sönmez ise kazı çalışmasını gerçekleştirdiklerini ve çıkarılan materyalleri incelediklerini kaydederek, tarih dersini kitapların ötesine taşıyıp kaynakların nasıl bulunduğunu ve dönemlerle nasıl eşleştirildiğini göstermeyi hedeflediklerini ifade etti.