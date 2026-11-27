Uludere'de hastane içerisinde anne oteli uygulaması hayata geçti
Şırnak'ın Uludere ilçesinde hastane içerisinde anne oteli uygulaması hayata geçti.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde hastane içerisinde anne oteli uygulaması hayata geçti.
Uludere Devlet Hastanesi binası içinde hasta ve yakınları için anne oteli yapıldı. Hayata geçen projeyle ülkede ilk ve tek olan hastane içinde otel ücretsiz olarak halkın hizmetine açıldı. Konaklama ve yemeğin ücretsiz olduğu otel ilk olma özelliği taşıyor. Uludere Devlet Hastanesi Müdürü Tarık Babat, ''İki yıldır burada görev yapıyorum. Anne otelini belirlediğimiz katta yaptık. Uludere geniş bir coğrafyaya hitap etmektedir. Yollarda kapanma riski olduğunda hastalarımızı konaklatabiliyoruz. Riskli hamile hastalarımız, bebeklerin tedavilerinde ebeveynler burada kalabilecek. Yeme içme hepsi hastanemiz tarafından karşılanacak'' dedi.
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