Şırnak'ın Cizre ilçesinde 51 yayınevi ve birçok yazarın 77 stantta kitaplarının sergilendiği "2. Kitap Fuarı" devam ediyor.

Valilik himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenen fuar, bu yıl "Kitapla Buluş" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da fuarda düzenlenen akademisyen ve yazar Prof. Dr. Yasin Aktay'ın yer aldığı söyleşiye katıldı ve stantları gezdi.

Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ilk kez düzenlenen kitap fuarına yoğun katılım olduğunu, bu yıl ilginin daha da arttığını söyledi.

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Bölge halkının kültürel faaliyetlere özlem duyduğunu dile getiren Orhan, "On yıllardır bu tür faaliyetlerin icra edileceği bir ortam söz konusu değildi. Ama şimdi sempozyumlar, kitap fuarları, etkinlikler ve söyleşiler gerçekleşiyor. Bunlar kadim kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmasını istediğimiz, ihtiyaç duyduğumuz faaliyetler. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şırnak Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 5. Melaye Ciziri Sempozyumu'na da değinen Orhan, tüm vatandaşları sempozyuma davet etti.

Melaye Ciziri'nin yalnızca Türkiye ve bölgede değil, dünyada da akademik çalışmalara konu olan büyük bir değer olduğunu anlatan Orhan, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Ağrı gibi illerde klasik şair ve alimlerin ele alınmasının çok önemli olduğunu belirtti.