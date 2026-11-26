Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Raşit Kılıç, ilk etapta Çocuk Hastanesi bahçesine 2 ve 3 yaşlarında 53 fidan diktiklerini belirterek, yeni hastane bahçesine ise farklı yaşlarda toplam 580 fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Hastane bahçesinde yapılan ağaçlandırma çalışmasına katılan hastane personeli, fidan dikti, sulama için damla sistemi yerleştirdi.

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