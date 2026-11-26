Şırnak’ın Silopi ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen hızlı satranç turnuvasında Halit Taka birinci, Vedat Yardımcı ikinci, Sebahaddin Ciru üçüncü oldu.

Silopi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Şırnak İl Satranç Federasyonu iş birliğinde, Silopi Öğretmenevinde düzenlenen turnuvaya ilçede görev yapan öğretmenler katıldı. Dostluk ve centilmenlik içerisinde gerçekleşen karşılaşmaların ardından turnuvada Halit Taka birinci, Vedat Yardımcı ikinci, Sebahaddin Ciru ise üçüncü oldu. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dereceye girenleri tebrik ederek turnuvaya katılan öğretmenlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.