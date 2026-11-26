Cizre tarihi, kültürü ve medeniyet mirası üzerine yaptığı araştırmalar ve kaleme aldığı eserlerle tanınan araştırmacı yazar Abdullah Yaşin, 2. Cizre Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide kitapseverlerle bir araya geldi.

Cizre’de kültür ve edebiyat etkinlikleriyle devam eden 2. Kitap Fuarı, bölgenin hafızasına ışık tutan önemli isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Fuar programı çerçevesinde düzenlenen söyleşiye katılan Cizreli tarihçi ve araştırmacı yazar Abdullah Yaşin, yıllara dayanan saha araştırmalarını, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Uzun yıllardır Cizre ve Mezopotamya tarihi, Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, sibernetiğin öncüsü İsmail Ebulİz elCezeri ile Şeyh Ahmedi Hani üzerine yürüttüğü bilimsel çalışmalarla bilinen Yaşin, söyleşide bölgenin kadim kültürel mirasını anlattı. Yazarlık hayatına 1983 yılında çıkardığı "Bütün Yönleriyle Cizre" eseriyle başlayan bugüne kadar "Tarih, Kültür ve Cizre", "Nuh Peygamber Tufanı ve Cudi Dağı", "Şehri Nuh Cizre", "Ulu Kürt Mucit Cizreli İsmail Ebulİz", "Kürt Filozofu Şeyh Ahmedi Hani Hazretleri" ve "Botan Yemek Kültürü" gibi birçok önemli kitabı edebiyat ve tarih dünyasına kazandıran Yaşin, eserlerinin ortaya çıkış sürecini okurlarına aktardı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Yaşin, söyleşi sonunda okuyucuların sorularını yanıtlayarak kitaplarını imzaladı.