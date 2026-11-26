Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilen Şırnak Valisi Birol Ekici, düzenlenen törenle kentten ayrıldı. Görev süresi boyunca Şırnaklıların kendisine gösterdiği misafirperverlik ve desteğe teşekkür eden Ekici, veda konuşmasında duygusal anlar yaşattı. Ekici, "Resmi olarak ayrılmak zorundayım ama kalbim Şırnak’ta kaldı. Şırnak benim evimdir, sizler benim hemşehrilerimsiniz" dedi.

Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilen Vali Birol Ekici, kentteki görev süresinin sona ermesi ile Şırnak’tan ayrıldı. 25 Eylül 2024 tarihinde başladığı Şırnak Valiliği görevi sona eren Ekici için düzenlenen uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. Veda konuşmasında Şırnak'ın son 10 yıldır hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Vali Ekici, daha önce Antalya ve Gaziantep Büyükşehir belediyelerinin kardeş şehir ilişkileri dolayısıyla da kente gelip gittiğini, Şırnaklılarla uzun yıllara dayanan bir gönül bağı bulunduğunu ifade etti. Görev süresi boyunca vatandaşların kendisine gösterdiği yakın ilgi, destek ve misafirperverliğin unutulmayacağını vurgulayan Ekici, memuriyet gereği görev yerlerinin değişebildiğini ancak kurulan dostlukların ve kardeşliklerin kalıcı olduğunu söyledi.

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"Şırnak benim evimdir"

Şırnak'a duyduğu sevgiyi dile getiren Vali Ekici, "Biz memuruz, memurların bir şekilde tayini çıkıyor. Ama burada güzel dostluklar, güzel kardeşlikler edindik. Ben bütün samimiyetimle şunu söylüyorum, resmi olarak tayin sebebiyle ayrılmak zorundayım ama kalbim Şırnak'ta kaldı, onu bilmenizi istiyorum. Şırnaklıların misafirperverliği, bizlere olan yakın ilgisi ve desteği hayatım boyunca hiçbir zaman unutmayacağım bir konu olacaktır. Şırnak benim evimdir, hemşehrilerimsiniz" ifadelerini kullandı.

Şırnak'tan ayrılmasının kentle olan bağını koparmayacağını belirten Ekici, bundan sonra da Şırnak'a gelip gitmeye devam edeceğini söyledi. Konuşmasının sonunda tüm Şırnaklılardan helallik isteyen Ekici, "Bundan sonra da gelip gideceğiz ama bugün resmi valilik görevimiz bitmiş oluyor. Hepiniz hoşça kalın ve hakkınızı helal edin. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.