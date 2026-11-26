Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, 2. Cizre Kitap Fuarını ziyaret ederek Yasin Aktay’ın söyleşi ve imza programına katıldı. Orhan, bbölgenin kültürel etkinliklere hasret olduğunu belirterek 5. Melaye Ciziri Sempozyumu’na davet çağrısı yaptı.

Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Sanat ve Sevgi Sokağı’nda "Kitapla Buluş" temasıyla açılan fuar, kitapseverleri ağırlamayı sürdürüyor. 51 yayınevi ve çok sayıda yazarın 77 stantta eserlerini sergilediği fuara katılan Orhan, AK Parti eski milletvekillerinden ve yazar Yasin Aktay’ın söyleşi programını takip etti. Ardından fuar alanındaki stantları tek tek gezerek yazarlar ve yayınevi yetkilileriyle sohbet eden Orhan, Yasin Aktay’ın imza törenine de eşlik etti.

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"10 yıllardır hasretle beklenen etkinlikler"

İmza töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, geçen yıl ilk kez düzenlenen kitap fuarına yoğun katılım olduğunu hatırlatarak bu yıl ilginin daha da arttığını ifade etti. Bölge halkının kültürel faaliyetlere özlem duyduğunu vurgulayan Orhan, "Gerçekten bu topraklar, vatandaşlarımız, bu bölge kültür çalışmalarına, kültürel faaliyetlere, sempozyumlara, fuarlara hasret. On yıllardır bu tür faaliyetlerin icra edileceği bir ortam söz konusu değildi. Ama şimdi sempozyumlar, kitap fuarları, etkinlikler ve söyleşiler gerçekleşiyor. Bunlar kadim kültüre, kadim medeniyete ev sahipliği yapmasını istediğimiz, ihtiyaç duyduğumuz faaliyetler. Başta kaymakamımız, valiliğimiz ve emek veren herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

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Kültür, sanat, edebiyat, eğitim ve bilime yönelen bir sürecin yetkililer, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının el birliğiyle desteklendiğini kaydeden Orhan, fuardan mutlulukla ayrılacaklarını dile getirdi.

Şırnak Üniversitence düzenlenecek olan 5. Melaye Ciziri Sempozyumuna da değinen Orhan, tüm vatandaşları sempozyuma davet etti. Melaye Ciziri’nin yalnızca Türkiye ve bölgede değil, dünyada da akademik çalışmalara konu olan büyük bir değer olduğunu belirten Orhan, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Ağrı gibi illerde de klasik şair, edip ve alimlerin ele alınmasının çok önemli olduğunu söyledi. Bu çalışmaların geçmişteki büyük medeniyetin yeni nesille buluşması açısından bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Orhan, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2009’da Van’ın Bahçesaray ilçesinde başlayan Fakaye Teyran sempozyumu ve festivallerinden bu yana aralıksız sürdüğünü aktardı. Klasik eserlerin basımına da değinen Orhan, ay sonu itibarıyla 20 klasik esere ulaşılacağını ve Aleksander Chaba koleksiyonunun basılmasının akademisyenler ve vatandaşlar için önemli bir kaynak sunduğunu sözlerine ekledi.