Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 20262027 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile Cizre İsmail Ebuliz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) iş birliğinde organize edilen toplantı, Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda iki oturum halinde gerçekleştirildi. Cizre Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal başkanlığında yapılan toplantıya, Cizre RAM Müdürü Abdulbaki Sülger, Cizre İsmail Ebuliz BİLSEM Müdürü Murat Işıkoğlu, okul idarecileri, ilkokul kademesinde görev yapan psikolojik danışmanlar ile 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri katıldı. Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılındaki BİLSEM öğrenci tanılama takvimi, başvuru şartları ve yerleştirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınarak eğitimcilere detaylı bilgilendirme yapıldı.