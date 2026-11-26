Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine alınan Şırnak Valisi Birol Ekici uğurlama töreninin ardından kentten ayrıldı.

Ekici, Valilik bahçesinde düzenlenen programda, il protokolüyle vedalaştı.

Burada konuşan Ekici, 2 yıldır görev yaptığı kentten bugün itibarıyla ayrılacağını belirtti.

Görev süresince kendisine verilen destekten dolayı teşekkür eden Ekici, "Memurların bir şekilde tayini çıkıyor ama burada güzel dostluklar, kardeşlikler edindik. Tayin sebebiyle ayrılmak zorundayım ama kalbim Şırnak'ta kaldı. Görev yaptığımız süre boyunca Şırnaklıların misafirperverliğini, bizlere olan yakın ilgi ve desteğini hayatım boyunca unutmayacağım. Şırnak benim evimdir, sizler de hemşehrilerimsiniz." dedi.

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Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Vali yardımcıları Murat Çiçek, İdil Özdemir Doğan, Fikri Badioğlu ve Mehmet Tığlı, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.