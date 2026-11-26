Cizre'de "BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme" sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2026-2027 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2026-2027 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kaymakamlığın konferans salonunda Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile Cizre İsmail Ebul-iz BİLSEM) işbirliğinde gerçekleştirilen toplantı iki oturum halinde yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal başkanlığındaki toplantıya, Cizre RAM Müdürü Abdulbaki Sülger, Cizre İsmail Ebul-iz BİLSEM Müdürü Murat Işıkoğlu, okul idarecileri, psikolojik danışmanlar ile öğretmenler katıldı.
Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılındaki BİLSEM öğrenci tanılama takvimi, başvuru şartları ve yerleştirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınarak eğitimcilere detaylı bilgilendirme yapıldı.
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