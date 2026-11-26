Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılındaki BİLSEM öğrenci tanılama takvimi, başvuru şartları ve yerleştirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınarak eğitimcilere detaylı bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamlığın konferans salonunda Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile Cizre İsmail Ebul-iz BİLSEM) işbirliğinde gerçekleştirilen toplantı iki oturum halinde yapıldı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2026-2027 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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