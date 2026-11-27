Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teşekkür edilirken, çalışmaların köydeki üreticilere ve hayvancılık faaliyetlerine katkı sunması temennisinde bulunuldu.

550 dekarlık mera alanını kapsayan proje ile meraların verimliliğinin artırılması ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor.

Programa, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ve Yerfıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal katıldı.

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