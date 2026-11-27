EKREM PAYAN/ABİDİN YEL - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kadın girişimci, muhasebeci olarak girdiği atölyeyi devralarak istihdamı artırdı.

İlçede 2023 yılının başında 20 kişinin çalıştığı bir tekstil atölyesinde muhasebeci olarak işe başlayan Zeynep Atabey (27) 1 yıl sonra işletmecinin atölyeyi satmak istemesi üzerine burayı devraldı.

Genç girişimci, destek için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.

Atabey, buradan aldığı destekle atölyeyi Nusaybin Caddesi'nde 450 metrekarelik yeni yerine taşıdı. 2 yılda çoğunluğu kadın olmak üzere personel sayısının 50 kişiye çıktığı atölyede, çeşitli tekstil firmalarının kıyafetlerinin dikimi yapılıyor.

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- "Devletin sağladığı teşvikler bizim için çok önemli"

Atabey, AA muhabirine, muhasebeci olarak girdiği tekstil atölyesinde 1 yıl çalıştıktan sonra işletmecinin atölyeyi satmaya karar vermesi üzerine iş yerini devraldığını, başka bir mekanda isim ve ünvan değişikliğinin ardından atölyenin işletmeciliğini yaptığını söyledi.

Atabey, "Çok şükür 20 kişiyle başladığım işte an itibarıyla 50 kişiye istihdam sağlıyorum. Bunun, benim gibi genç girişimcilere, iş kurmak isteyen gençlere örnek olmasını istiyorum." dedi.

İş kurmanın ve istihdam sağlamanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Atabey, özellikle mevsimlik işçi olarak başka illerde çalışmak zorunda kalan kadınlara istihdam sağlamanın kendisi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

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Kadınları istihdam eden iş yeri sayısının artmasını istediğini belirten Atabey, şunları söyledi:

"İstihdam sağlayarak devletimize katkı sunuyoruz. Devletin sağladığı teşvikler bizim için çok önemli. KOSGEB'den makine ve ekipman desteğinin yanında teşvik desteği de alarak 50 kişiye istihdam sağlıyoruz. Devletimiz sağ olsun bize her türlü desteği sağlıyor, bunun için minnettarız. Burada 50 makineyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşi büyütmek daha fazla kişiyi istihdam etmek istiyoruz. 2 yıl içinde istihdamı 100'ün üzerine çıkarmayı düşünüyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz."

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Günde yaklaşık 2 bin 500 parça dikim yaptıklarını ifade eden Atabey, önce personel daha sonra da üretimi artırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

- "Güzel ve sıcak bir aile ortamına sahibiz"

Melek Ekinci de 2 yıldır atölyede çalıştığını ve işini severek yaptığını söyledi.

İşverenin kadın olmasının çalışan bir kadın için büyük avantaj olduğunu belirten Ekinci, "Burada çalışmaktan mutluyum, huzurluyum. Güzel bir ortamımız var. Çalışarak aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Zeynep Hanım'a teşekkür ediyorum. Böyle işletmelerin daha da artması kadınlar için iş bulma konusunda iyi olacaktır." dedi.

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Hatice Yılmaz, idari kısımda 2 yıldır çalıştığını, Atabey'in kendilerine iyi bir rol model olduğunu ifade etti.

Atabey'in azmi ve duruşuyla kendilerini cesaretlendirdiğini söyleyen Yılmaz, "Çalışanların çoğu kadın. Güzel ve sıcak bir aile ortamına sahibiz. Kadınlar için bu tür işletme ve işletmecilerin çoğalmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Tülin Öztürk de 8 aydır tekstil atölyesinde çalıştığını, çoğunluğu kadınlardan oluşan bir yerde kendisini rahat hissettiğini dile getirdi.