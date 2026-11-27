Şırnak'ın Silopi ilçe Kaymakamı Çağlar Partal, yangın mağduru aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Partal, Dicle Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangından etkilenen Esat Salçuk ve ailesiyle bir araya geldi. Yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan aileyi ziyaret eden Partal, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yangından etkilenen aileye geçmiş olsun temennilerini ileten Kaymakam Partal, destek ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.