Silopi ADEM Müdürü Aylin Ökten, seminerde verdiği değerli ve önemli bilgilerden dolayı Dr. Özmen'e teşekkür etti.

Merkezde düzenlenen seminerde İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Nursel Özmen katılımcılara, sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunmanın yolları, yaşlı sağlığı, ilk yardım, çocuk ve ergen sağlığı, üreme sağlığı ve sağlıklı annelik konularında bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.