Şırnak'ın Silopi ilçesinde Vali Kamil Acun Anadolu Lisesi'nde müzik sınıfı açıldı.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen'in katılımıyla okulda "İzden İrfana Köklerden Geleceğe Bir Öğrenme Yolculuğu Projesi" kapsamında oluşturulan müze ve müzik sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Partal ve Bilen, açılışın ardından müze ve müzik sınıfını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlerle bir araya gelen Partal, eğitimcilerle sohbet ederek okulun ihtiyaçları, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.