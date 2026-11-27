Şırnak'ın Cizre ilçesinde başlayan "5. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" akademisyenlerin sunumlarıyla sürdü.

Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı işbirliğiyle bir otelde düzenlenen sempozyumda yerli ve yabancı akademisyenler sunumlar yaptı.

Prof. Dr. Abdullah Ünalan'ın başkanlığında gerçekleştirilen oturumda Prof. Dr. Zahir Ertekin, "Melaye Ciziri Divanı'nda Hz. Peygamber Tasavvuru: Teosantrik Kurgu ve Müstakil Naat Sorunu", Prof. Dr. Mehmet Salmazzem, "Bazı Şiirleri Özelinde Mevlana ve Melaye Ciziri'de Muhammedi Aşk: Mukayeseli Bir Okuma" ve Doç. Dr. Mehmet Çengiz, "İlahi Aşkın Nebevi Kaynağı: Hafız-ı Şirazi ve Melaye Ciziri" başlıklı bildirilerini sundu.

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Devam eden oturumda ise Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma "Melaye Ciziri'nin Peygamber Anlayışı", Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu "Melaye Ciziri Divanı'nda Hadis İktibasları ve Kaynakları", tarihçi, araştırmacı ve yazar Abdullah Yaşın "Hz. Peygamber Sevgisi Bağlamında Mela'nın Toplumsal Birliğimize Katkısı", araştırmacı-yazar Abdulkadir Bingöl "Melaye Ciziri Divanı'nda Bir Gezinti" ve emekli müftü Abdurrahim İnanç ise "Mela Hakkında Bir Takriz" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyum yarın da devam edecek.