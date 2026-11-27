Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "5. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu", yerli ve yabancı akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.

Şırnak Valiliği, üniversite ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğiyle özel bir otelde gerçekleştirilen sempozyuma, 6 farklı ülkeden 8 ve Türkiye'den 17 olmak üzere toplam 25 akademisyen ve araştırmacı katılıyor. Düzenlenen oturumlarda Melaye Ciziri'nin eserlerindeki peygamber tasavvuru ve tasavvufi yaklaşımı farklı yönleriyle ele alındı.

Sempozyumun ikinci bölümünde, oturum başkanlığını Prof. Dr. Abdullah Ünalan üstlendi. Oturumda; Prof. Dr. Zahir Ertekin "Melaye Ciziri Divanı'nda Hz. Peygamber Tasavvuru: Teosantrik Kurgu ve Müstakil Naat Sorunu", Prof. Dr. Mehmet Salmazzem "Bazı şiirleri özelinde Mevlana ve Melaye Ciziri'de Muhammedi aşk: Mukayeseli bir Okuma" ve Doç. Dr. Mehmet Çengiz "İlahi aşkın nebevi kaynağı: Hafızı Şirazi ve Melaye Ciziri" başlıklı bildirilerini sundu. Oturumda ayrıca "Hz. Peygamber (sav) İzinde" başlığı altında değerlendirmeler yapıldı.

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Sempozyumun üçüncü oturumunda ise edebiyat, hadis ve toplumsal birlik başlıkları ön plana çıktı. Oturumda söz alan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma "Melaye Ciziri'nin Peygamber Anlayışı", Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu ise "Melaye Ciziri Divanı'nda Hadis İktibasları ve Kaynakları" konularında katılımcılara bilgi verdi.

Programın devamında Abdullah Yaşın "Hz. Peygamber Sevgisi Bağlamında Mela'nın Toplumsal Birliğimize Katkısı", Abdulkadir Bingöl "Geştek di Dîwana Melaye Ciziri" ve Abdurrahim İnanç "Mela Hakkında Bir Takriz" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.