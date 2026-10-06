Cizre Kaymakamı Baycar'dan İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine ziyaret

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Baycar'ın, Dicle Nehri başta olmak üzere bölgede su altı ve su üstü arama-kurtarma faaliyetlerinde kritik bir rol üstlenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine ziyarette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Baycar'ın görüşmede, birimin mevcut imkanları ve yürüttüğü operasyonel çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldığı, görevi başındaki emniyet personeliyle de sohbet ettiği ifade edildi.

Talep ve ihtiyaçlarla ilgili de bilgi alan Kaymakam Baycar'ın zorlu görevler üstlenen tüm emniyet mensuplarına başarılar ve kolaylıklar dilediği kaydedildi.