Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Kitapla Buluş" temasıyla düzenlenen 2. Cizre Kitap Fuarı devam ediyor. Cizre Kaymakamlığı Proje Ofisi sorumlusu Nalan Kanat, fuara olan ilginin geçen yıla oranla iki katına çıktığını belirterek, çevre ilçelerden de çok sayıda öğrencinin etkinliğe katıldığını söyledi.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cizre Kaymakamlığı Proje Ofisi sorumlusu Nalan Kanat, etkinliğin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (PRODES) tarafından desteklendiğini belirtti.

"Amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi kitapla buluşturmak"

Fuarın ikinci kez düzenlenmesinin vatandaşların kitaplara gösterdiği ilginin en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Nalan Kanat, "Bu tarz desteklerin olması bizim için çok kıymetli. Bizim amacımız burada sadece bir fuar düzenlemek değil; çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kitapla ve sanatla buluşturmak. Yazarlarla bir araya gelmelerini ve farklı etkinliklere katılarak kitapla daha güçlü bir bağ kurmalarını sağlamak istiyoruz" dedi.

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Çevre ilçelerden yoğun katılım

Fuarda 51 yayınevi, 86 stant ve 15 yazarın okuyucularla buluştuğunu aktaran Kanat, "Silopi, İdil ve Şırnak merkezden öğrencilerimizi buraya çektik. İnternette erişimi olmayan kitapları halkımız buralarda bulabiliyor. Umarım bu fuarımız çocuklarımıza, gençlerimize ve Cizre'mize büyük etkiler bırakır. Bir dahaki sene tekrardan bu fuarı düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu desteklerin olması fuarımızın sürdürülebilir olması açısından büyük bir kıymete sahip" diye konuştu.

Yazar seçiminde vatandaşların görüşlerini dikkate aldıklarını ve katılımın geçen yıla göre iki kat arttığını ifade eden Kanat, "Proje ekibi olarak halkımızın da görüşlerini alarak kimleri getirmemiz gerektiğini sorduk ve halkımızın çok benimsediği kıymetli yazarlarımızı getirmeye özen gösterdik. Bu yıl gerçekten çok daha fazla halkımızı burada gördük. Geçen yıl da yoğunluk vardı ama bu yıl iki katına çıktığını fark ettik. Bu yoğunluk bizi gerçekten çok sevindirdi, burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Herkesi kitap fuarına bekliyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.