Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen 2. Kitap Fuarı ve 5. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu'nu değerlendiren Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "İnşallah Cizre'nin sokaklarında artık kitap sesleri, ilim sesleri, irfan sesleri, alkış sesleri, sanat ve kültür yankılanacak" dedi.

Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Sanat ve Sevgi Sokağı'nda "Kitapla Buluş" temasıyla açılan Cizre 2. Kitap Fuarı devam ediyor. 51 yayınevi ve çok sayıda yazarın 77 stantta eserlerini sergilediği fuara ilçe merkezi ve çevre ilçelerden öğrenci ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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"Huzur ve barışla birlikte yeni projelerimiz olacak"

Yarın sona erecek fuar alanını ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçede sağlanan huzur ve barış ortamıyla birlikte kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık verdiklerini belirtti. Cizre'nin sokaklarının bundan sonra ilim ve kültürle anılacağını vurgulayan Kaymakam Baycar, "İnşallah Cizre'nin sokaklarında artık kitap sesleri, ilim sesleri, irfan sesleri, alkış sesleri, sanat ve kültür yankılanacak. Şırnak ve Cizre'yi böyle görmek bizi de mutlu ediyor. Huzur ve barışı yakaladıktan sonra en büyük temel uğraşımız, gayretimiz bu kültür faaliyetlerini artırmak, insanlarımızın bu ihtiyacını gidermek olacak. Muhakkak yeni projelerimiz olacak" diye konuştu.

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"İnsanlarımız gerçekten kitaba susamışlar"

Özellikle gençlerin fuara gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını aktaran Baycar, "İnsanlarımız gerçekten kitaba susamışlar, yoğun bir şekilde buraya geliyorlar. Bütün Şırnaklı ve Cizreli hemşerilerimizi fuar sona ermeden buraya bekliyoruz, gelsinler kitaplarla hemhal olsunlar" ifadelerini kullandı.

"Kasım ayı "kitap ve sempozyum ayı" olacak

Fuarla eş zamanlı olarak 6 ülkeden onlarca akademisyenin katılımıyla 5. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu'nun da tamamlandığını belirten Baycar, kitap fuarını geleneksel hale getirerek her yıl kasım ayını Cizre'de kitap, söyleşi, ilim, irfan ve sempozyum ayı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

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Kitap Fuarı Kapsamında düzenlenen söyleşi programında Prof.Dr. İhsan Süreyya Sırma vatandaşlarla ve öğrencilerle biraraya geldi. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile birlikte söyleşi programına katıldı.