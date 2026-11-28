Şırnak'ın Cizre ilçesinde 51 yayınevi ve birçok yazara ait kitapların 77 stantta sergilendiği "2. Cizre Kitap Fuarı" sürüyor.

Valilik himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenen fuar, bu yıl "Kitapla Buluş" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Yarın sona erecek fuarı ziyaret eden Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçede sağlanan huzur ve barış ortamıyla kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık verdiklerini belirtti.

Cizre'nin sokaklarının bundan sonra ilim ve kültürle anılacağını vurgulayan Baycar, "İnşallah Cizre'nin sokaklarında artık kitap, ilim, irfan, alkış sesleri, sanat ve kültür yankılanacak. Şırnak ve Cizre'yi böyle görmek bizi de mutlu ediyor. Huzur ve barışı yakaladıktan sonra en büyük temel gayretimiz bu kültür faaliyetlerini artırmak, insanlarımızın bu ihtiyacını gidermek olacak. Muhakkak yeni projelerimiz olacak." dedi.

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Özellikle gençlerin fuara gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Baycar, fuarı geleneksel hale getirerek her yıl kasım ayını Cizre'de kitap, söyleşi, ilim, irfan ve sempozyum ayı yapmayı hedeflediklerini kaydetti.