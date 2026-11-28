Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "5. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" sona erdi.

Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı işbirliğiyle bir otelde sempozyumun ikinci günündeki oturumlarda, Melaye Ciziri'nin eserlerindeki peygamber tasavvuru ve yaklaşımı ele alındı.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, yaptığı açıklamada, etkinliğin ikinci gününde 6 farklı ülkeden gelen akademisyenleri dinlediklerini belirterek, bunun Melaye Ciziri'nin kişiliğinin, eserlerinin ve düşüncesinin evrenselliğini gösterdiğini söyledi.

Gençlerin sempozyuma ve Melaye Ciziri'nin eserlerine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baycar, şunları kaydetti:

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"Beni en çok heyecanlandıran ve duygulandıran gençlerimizin yoğun ilgisi oldu. Gençlerimiz ilgi göstermeye başladı ve Divan eserini okuyorlar. Bu sene liseler arasında Melaye Ciziri'nin Divan eserinden kaside ve şiir yarışmaları düzenledik. Binlerce öğrencimiz başvurdu. Divan'ı okudu, araştırdı, şiirler ve kasideler yazdı. Ciziri'nin öğretilerinin gençlere ve topluma yayılması bizi çok mutlu ediyor. 5'incisini hiç ara vermeden düzenledik, bu büyük bir başarı. İnşallah her sene hiç aksatmadan yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Cizre'nin büyük bir medeniyet potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Baycar, "İnşallah farklı sempozyumlar da gerçekleştirerek Cizre'nin saklı hazinelerini keşfetmeye devam edeceğiz. Cizre ilmin ve irfanın kentidir." dedi.

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Sempozyum düzenlenen oturumların ardından sona erdi.