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        Cizre'de "7'den 70'e Okuyan Cizre" projesinde dereceye girenler ödüllendirildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "7'den 70'e Okuyan Cizre" projesi kapsamında dereceye giren öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Cizre'de "7'den 70'e Okuyan Cizre" projesinde dereceye girenler ödüllendirildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "7'den 70'e Okuyan Cizre" projesi kapsamında dereceye giren öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi.

        Cizre Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projenin ödül töreni, Cizre Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapıldı.

        Cizre Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, törende yaptığı konuşmada, eğitimde sadece akademik başarının yeterli olmadığını belirterek, değerleriyle büyüyen ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmenin önemini vurguladı.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bilgiyi beceri ve değerlerle buluşturduğunu belirten Baycar, "Bugün burada sadece projeleri ödüllendirmiyoruz, öğrencisine dokunmak için emek veren öğretmeni, eğitim yolculuğuna ortak olan veliyi, öğrenmekten vazgeçmeyen öğrenciyi ve geleceğe umutla yürüyen Cizre'nin ortak iradesini alkışlıyoruz." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke de projenin kısa sürede ilçede güçlü bir okuma kültürü oluşturduğunu anlattı.

        Proje kapsamında toplam 2 milyon 500 bin sayfadan fazla kitap okunduğunu bildiren İke, "Bugün ulaştığımız 2 milyon 500 bin sayfa bilgiyle, emekle ve umutla inşa edilmiş büyük bir kütüphaneye eş değerdir. Her okunan sayfa bir çocuğun hayaline, bir gencin hedeflerine katkı sunmuştur." diye konuştu.

        Tören, projede dereceye giren öğretmen, öğrenci ve okul yöneticilerinin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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