Cizre'de Melayê Cizîrî Anma Programı kaside şöleniyle sona erdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Banga Heq Dergisi tarafından düzenlenen Melayê Cizîrî'yi anma programı, tarihi Kırmızı Medrese'de okunan kaside ve şiirlerin yer aldığı coşkulu bir şölenle sona erdi.

Banga Heq Dergisi öncülüğünde, "Hayalden Hakikate Melayê Cizîrî'nin Günümüz İnsanına Çağrısı" temasıyla Cizre'de kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Gün boyu süren program, ilim ve kültür dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Geniş katılım dikkat çekti

Gündüz saatlerinde tarihi Kırmızı Medrese avlusunda gerçekleştirilen programa akademisyenler, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük ilgi gören etkinlikte, İslam alimi ve tasavvuf büyüklerinden Melayê Cizîrî'nin düşünce dünyası ve günümüz insanına verdiği mesajlar ele alındı.

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Kaside ve ilahi ziyafeti sunuldu

Programın akşam bölümünde ise yine Kırmızı Medrese avlusunda unutulmaz bir kaside ve şiir ziyafeti sunuldu. Cizre Müftülüğü imamları Orhan Kalkan ile Hasan Kutlu ve ilahi sanatçısı Salih Gül, Melayê Cizîrî'nin eserlerinden derlenen kasideleri seslendirerek dinleyicilere duygulu anlar yaşattı. Halkın yoğun katılım gösterdiği anlamlı program, okunan kasideler ve yapılan duaların ardından sona erdi.