Şırnak'ta iş yerinde çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaportacı dükkanında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 25.10.2026 - 00:10 Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaportacı dükkanında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi Yeni Şırnak Yolu'nda bulunan bir kaportacı dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Belediyeye ait arazözün de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ