Şırnak'ta iş yerinde çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Şırnak Yolu'nda bulunan bir kaportacı dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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