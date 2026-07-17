Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri GÜNCELLEME - Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        GÜNCELLEME - Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi yürütülen çalışma sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 09:26 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi yürütülen çalışma sonucu kurtarıldı.

        Ballıkaya mevkisi dağlık alanındaki kayalıklarda dün 2 kişinin mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopter, güvenli iniş alanı bulamadı.

        Bunun üzerine mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalıştı.

        Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan 2 kişiyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.

        Güvenli bölgede jandarmaya ait helikopterle Silopi ilçesine getirilen 2 kişi, sağlık kontrolü için ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kurtarılan 2 kişinin mühendis oldukları ve kömür numunesi için bölgede çalışma yürüttükleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Duran için flaş iddia!
        Duran için flaş iddia!
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Çalışma ömrü uzadı
        Çalışma ömrü uzadı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma yür...
        Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma yür...
        Şırnak'ta dağda mahsur kalan 2 mühendise ulaşmak için çalışma başlatıldı
        Şırnak'ta dağda mahsur kalan 2 mühendise ulaşmak için çalışma başlatıldı
        Şırnak'ta midelerinde metamfetamin taşıyan İran uyruklu 2 şüpheli tutukland...
        Şırnak'ta midelerinde metamfetamin taşıyan İran uyruklu 2 şüpheli tutukland...
        Şırnak'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 zanlı t...
        Şırnak'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 zanlı t...
        İranlı iki kişi 151 parça halinde yuttukları 939,26 gram metamfetaminle yak...
        İranlı iki kişi 151 parça halinde yuttukları 939,26 gram metamfetaminle yak...
        Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı
        Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı