GÜNCELLEME - Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi yürütülen çalışma sonucu kurtarıldı.



Ballıkaya mevkisi dağlık alanındaki kayalıklarda dün 2 kişinin mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.



İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.



Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopter, güvenli iniş alanı bulamadı.



Bunun üzerine mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalıştı.



Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan 2 kişiyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.



Güvenli bölgede jandarmaya ait helikopterle Silopi ilçesine getirilen 2 kişi, sağlık kontrolü için ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kurtarılan 2 kişinin mühendis oldukları ve kömür numunesi için bölgede çalışma yürüttükleri öğrenildi.

