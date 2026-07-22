Şırnak'ta bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi
Şırnak'ta tedavisi süren bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya nakledildi.
Şırnak'ta tedavisi süren bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya nakledildi.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, trafik kazasında yaralanan ve tedavisi Şırnak Devlet Hastanesinde süren 55 yaşındaki A.Y'nin tetkikler sonucunda en kısa sürede üst düzey donanıma sahip bir sağlık merkezine ulaştırılmasına karar verildi.
Bunun üzerine hasta, ambulans helikopterle Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
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