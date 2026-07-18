Şırnak'ta bir tırda 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şırnak-Uludere kara yolu üzerindeki güvenlik noktasında uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir tırda arama yaptı. Aracın dorsesinde narkotik köpeği "Cessi"nin katılımıyla yapılan aramada, dorsenin belirli yerlerine gizlenmiş 5 parça halinde toplam 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü D.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

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