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        Şırnak'ta bir tırda 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şırnak'ta bir tırda 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Şırnak'ta bir tırda 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şırnak'ta bir tırda 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şırnak-Uludere kara yolu üzerindeki güvenlik noktasında uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir tırda arama yaptı.

        Aracın dorsesinde narkotik köpeği "Cessi"nin katılımıyla yapılan aramada, dorsenin belirli yerlerine gizlenmiş 5 parça halinde toplam 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan tır sürücüsü D.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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