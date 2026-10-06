Şırnak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 06.10.2026 - 17:11 Güncelleme:
Şırnak'ın Uludere ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Besta mevkisinde E.S. (43) idaresindeki 27 SG 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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