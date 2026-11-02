Tiyatro eğitimi alan çift, Şırnak'ta çocukları ve gençleri sanatla buluşturuyor

EKREM PAYAN - Tiyatro sayesinde tanışan çift, aldıkları eğitimin ardından Şırnak'ta açtıkları salonda hem oyun sahneliyor hem de bu sanat dalında eğitim veriyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünden mezun olan Ömer Yatman (29), İzmir Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) Mutfak Atölye, Ayhan Işık Oyunculuk Okulu, Oyun Çıkarma Atölyesi ve İzmir'deki Sahne Tozu Tiyatrosu'nda eğitim gördü.

Feride Dere (24) ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Lisans Programından mezun olduktan sonra İzmir BKM Mutfak Atölye ve Sahne Tozu Tiyatrosu'nda eğitim alarak kendisini bu alanda geliştirme fırsatı buldu.

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Yolları İzmir'de tiyatro eğitimi alırken kesişen Ömer Yatman ve Feride Dere, arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

Evlenen genç çift, Ömer Yatman'ın memleketi Şırnak'a yerleşme kararı aldı.

Tiyatro salonu bulunmayan Şırnak'ta her yaştan kişiyi bu sanatla buluşturmak isteyen Yatman çifti, 3 ay önce Bahçelievler Mahallesi'nde 90 metrekarelik alanı "Black Box Salon"a (dört duvarı, tavanı ve zemini siyaha boyanmış, sabit sahnesi ve koltuk düzeni olmayan, tamamen esnek ve nötr performans alanı) dönüştürdü.

Salonda haftanın iki günü 9-14 ve 14-17 yaş gruplarındaki çocuklara ve gençlere ayrıca aralarında doktor, öğretmen ve avukat gibi farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu 18 yaş ve üzeri 15 kişiye 2'şer saat tiyatro eğitimi veren çift, hafta sonları da çocuklar için tek perdelik klasik tiyatro eserleri sahneliyor.

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- "Köy köy gezerek çocukları tiyatroyla buluşturmak istiyoruz"

Ömer Yatman, AA muhabirine, üniversite öğreniminin ardından 8 yıl tiyatro eğitimi aldığını belirterek, tiyatro oyunculuğu ve oyuncu koçluğu yaptığını söyledi.

Eşiyle İzmir'de tiyatro eğitimi sayesinde tanıştığını, evlendikten sonra Şırnak'a taşınıp tiyatro eğitiminde öğrendiklerini bu kentteki çocuklara ve gençlere aktarmak istediklerini ifade eden Yatman, "Burada tiyatro ile tanışmak isteyen birçok insanla karşılaştık. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi vererek çocukları ve gençleri bu kültürle tanıştırmak istiyoruz. Oyun sahnelerken talep üzerine eğitimler de vermeye başladık. Farklı mesleklerden olup tiyatro oynamak isteyenler var. Onlara yardımcı olmak adına oyunculuk atölyesi açtık." dedi.

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Yatman, amaçlarının Şırnak'ta ilgi duyan herkesi tiyatro ile buluşturmak olduğunu anlatarak, "Bu eğitimlerden sonra bir ekip kurmayı ve gösteriler yapmayı düşünüyoruz. Destek aldığımızda köy köy gezerek çocukları tiyatroyla buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Amacımız tiyatro kültürünü tanıtmak"

Feride Dere Yatman ise daha önce çeşitli oyunlarda oynadığını belirterek, eşiyle tanıştıktan sonra tiyatro adına bir yer açmayı düşündüklerini söyledi.

Sanatla buluşmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu dile getiren Yatman, şunları kaydetti:

"Amacımız tiyatro kültürünü tanıtmak. Büyük bir şehirden başlamak yerine eşimin memleketinden başlamak istedik. Güzel geri dönüşler alıyoruz. İnşallah daha geniş kitlelere de hitap edeceğiz. Sosyalleşmek isteyen herkesi bekliyoruz. Köylerde sanatla buluşamayan, imkanı olmayan herkese bu sanatı ulaştırmak istiyoruz."

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- "Bugün yetim çocukları eğlendirmek için çeşitli oyunlar oynadık"

Tiyatro eğitimi alan ve sahnelenen oyunlarda rol alan lise öğrencilerinden Öznur Sürgit de çocukluğundan bu yana tiyatroyu merak ettiğini, açılan bu salon sayesinde bunu deneyimleme fırsatı bulduğunu belirtti.

Kentte böyle bir salonun açılmasının kendileri için avantaj olduğunu dile getiren Sürgit, şunları söyledi:

"Bu salon eminim ki benim gibi birçok gence de avantaj sağlayacak. Şırnak'ın tiyatro ile tanışması bu anlamda çok iyi oldu. Burada bir eksiklikti. Hep hayallerimden biri tiyatro sahnesinde yer almaktı. Eskiden izleyen biriyken şimdi sahnenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum, gururluyum. Aldığım eğitimlerle günbegün daha iyi olacağımı düşünüyorum. Bugün yetim çocukları eğlendirmek için çeşitli oyunlar oynadık. Umarım daha iyi yerlere geliriz. Hedefim burada başlayıp daha büyük kitlelere tiyatro oyunu sahnelemek."

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Mardin Artuklu Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünde öğrenim gören Mikail Koldaş, bu salonda hem eğitim gördüğünü hem de sahnelenen oyunlarda yer aldığını belirtti.

Tiyatro aşkını bu sayede giderdiği için mutlu olduğunu ifade eden Koldaş, "3 aydır eğitim alıyoruz ve çocuklar için oyun sahneliyoruz. Feride ve Ömer Yatman'a teşekkür ediyoruz. Sadece tiyatro değil sanat da öğreniyoruz burada. Biz çocukken tiyatro salonu yoktu burada. Buraya oyuncu olarak değil çocuk olarak da gelmek isterdim." dedi.