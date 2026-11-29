Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Hollanda'da bir araya geldiği Sivaslı iş insanlarını memleketlerine yatırım yapmaya davet ederek, belediye olarak yatırımcılara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Hollanda'nın Amsterdam kentinde Avrupa'da yaşayan Sivaslılarla bir araya gelerek, belediyenin devam eden çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgi verdi. Hollanda Nizamı Âlem Teşkilatı'nın davetiyle düzenlenen programda gün içerisinde Sivaslı esnaf ve iş insanlarını ziyaret eden Uzun, akşam saatlerinde farklı şehirlerden gelen hemşehrileriyle buluştu. Programda katılımcıların görüş ve önerileri de dinlendi.

REKLAM

Avrupa'daki iş insanlarına Sivas'a yatırım çağrısı

Avrupa'da yaşayan Sivaslı iş insanlarına yatırım çağrısında bulunan Uzun, memleketine yatırım yapmak isteyenlere Sivas Belediyesi olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Görüşmelerde Sivas'ta hayata geçirilebilecek yatırımlar ve kentin geleceğine yönelik öneriler ele alındı. Uzun, Avrupa'da yetişen üçüncü ve dördüncü kuşak Sivaslı gençlerin kentle bağlarını korumasına önem verdiklerini belirterek, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Gurbetçi Buluşmaları'nın geleneksel hale getirilmesinin planlandığını ve etkinliğin her yıl ağustos ayının ilk haftasında düzenlenmesinin hedeflendiğini ifade etti. Kızılırmak ve Kale projeleriyle gençlere yönelik yeni sosyal alanlar oluşturulacağını belirten Uzun, festivaller, konserler ve farklı etkinliklerle özellikle yaz aylarında Sivas'a gelen gurbetçilerin kentte daha fazla vakit geçirmesini amaçladıklarını bildirdi.