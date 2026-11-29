Sivasspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK'ye 4-0 mağlup olan Ekenler Beton Sivasspor'un 3 puan hasreti sürüyor.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK'ye 4-0 mağlup olan Ekenler Beton Sivasspor'un 3 puan hasreti sürüyor.
Ligde son galibiyetini 9. haftada alan Ekenler Beton Sivasspor, 7 maçtır kazanamıyor.
Ligin 9. haftasında evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek üç puan alan Sivasspor, 10. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
11. haftada iç sahada SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 12. haftada ise deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu.
Sivasspor, 13. haftada iç sahada Boluspor'a 2-1 kaybederken, 14. haftada ise dış sahada Artı Değer Vanspor FK'ye 3-1 yenildi.
Ligin 15. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 16. haftada ise dün sahasında Bodrum FK'ya 4-0 yenilerek galibiyet hasretine son veremedi.
Ligde çıktığı 16 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Sivas temsilcisinin 13 puanı bulunuyor.
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