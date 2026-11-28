Trendyol 1. Lig: Sivasspor: 0 - Bodrum FK: 4
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Bodrum FK'ya 40 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Bodrum FK'ya 40 mağlup oldu.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: İbrahim Güner, Kemal Mavi, Barış Çiçeksoyu
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Yılmaz Cin dk.72), Charisis (Yusuf Cihat Çelik dk. 46), Mohammed, Duodu (Amilton dk. 46), Ethemi (Burak Kapacak dk. 46), Ceesay
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Özdamar, Feyzi Yıldırım, Salih Kavrazlı, Turan Tuzlacık, Oğuzhan Aksoy
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay (İsmail Tarım dk. 88), Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Yusuf Sertkaya (Loshaj dk. 83), Moreira, Berkay Aslan (Ege Arslan dk. 83), Ege Bilsel (Mustafa Erdilma dk. 73), Providence (Kenan Fakılı dk. 88), Fernando
Yedekler: Bahri Tosun, Furkan Apaydın, Gashijani, Devrim Şahin, Enes Koç
Teknik Direktör: Burhan Eşer
Goller: Berkay Aslan (dk. 9), Fernando (dk. 45 ve 63), Mustafa (dk. 90+3) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Charisis, Uğur Çiftçi (Sivasspor), Berşan Yavuzay, Ali Aytemur (Bodrum FK)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.