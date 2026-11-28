Konseri il protokolü ve çok sayıda müziksever izledi.

Müzikseverler türkülere alkışlarla eşlik ederek türkü dolu bir gece yaşadı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, koro ve solo olarak Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Kerkük yörelerinin türkülerini seslendirdi.

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