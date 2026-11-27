Sivasspor, Bodrum FK maçına hazır
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor ile Bodrum FK arasında oynanacak karşılaşma, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
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