Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği tarafından düzenlenen Mevlidi Şerif programında, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler dualarla anıldı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen "Vefa Buluşmaları" kapsamında Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Abdülvahap Gazi Camii'nde cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, Sivaslı şehit Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, şehitler ve gaziler için Mevlidi Şerif okutularak dualar edildi. Programa şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı. Dernek Başkanı Fatih Deveci, şehitlere vefa göstermenin milletin manevi sorumluluğu olduğunu belirterek, şehitlerin hatıralarını yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak ve gazilerin fedakârlıklarını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.