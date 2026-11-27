İlçede görev yapan din görevlileri için "Vaaz Becerilerini Geliştirme Kursu" başlattıklarını ve kursun iki hafta süreceğini belirten İçli, "Kurstaki amacımız, din görevlilerinin hitabet kalitelerinin yükseltilmesi topluma yönelik din hizmetlerinin daha etkin sunulması." dedi.

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