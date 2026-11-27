Sivasspor, 1. Lig'de yarın Bodrum FK ile karşılaşacak
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem İbrahim Güner yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Bodrum FK karşılaşması öncesi Amilton ve Okan Erdoğan'ın tedavilerine devam ediliyor.
Ligde 18. sıradaki Sivas temsilcisi, 15 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.
Bodrum FK ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 24 puanla 7. sırada yer alıyor.
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