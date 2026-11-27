Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine alınan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, veda mesajı yayımladı.

Şimşek, mesajında, 18 Mayıs 2022'de başladığı Sivas Valiliği görevini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile tamamladığını belirtti.

Vali Şimşek, 1652 gün boyunca tarihiyle, kültürüyle, manevi değerleriyle ve güzel insanlarıyla kadim şehir Sivas'ta görev yapmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Yiğitler diyarı Sivas, benim için yalnızca bir görev yeri değil, gönülden bağlandığım, her köşesinde ayrı bir hatıra biriktirdiğim, sevinçlerini ve hüzünlerini paylaştığım ikinci bir memleket oldu." ifadesini kullandı.

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Görev süresi boyunca en büyük gücünü Sivaslı hemşehrilerinin samimiyetinden, misafirperverliğinden, kadirşinaslığından aldığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin her ilçesinde, her köyünde, her mahallesinde insanımızın gönül sıcaklığını hissettim. Sizlerin sevgisi ve muhabbeti, görev yaptığım her günü benim için daha anlamlı ve kıymetli kıldı. Göreve başladığımız ilk günden itibaren Sivas'ımızın gelişmesi, kalkınması ve hak ettiği yere ulaşması için büyük bir gayretle çalıştık. Şehrimizin tüm dinamikleriyle uyum, işbirliği ve dayanışma içerisinde hareket ederek ortak paydamız olan Sivas'a hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Birlikte hayaller kurduk, hedefler belirledik, güzel işlere imza attık. Bu vesileyle, şahsıma bu güzel şehre hizmet etme imkanı sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığımız milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, mülki idare amirlerimize, üniversitelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine, mesai arkadaşlarıma, güvenlik güçlerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş dünyamızın temsilcilerine, basın mensuplarımıza ve en önemlisi bizleri gönüllerine misafir eden aziz Sivas halkına yürekten teşekkür ediyorum. Sivas Valisi olarak göreve başlayacak olan Oktay Çağatay'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, şehrimizin gelişmesi ve kalkınması adına yürüteceği çalışmalarda üstün başarılar diliyorum."