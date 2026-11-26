Sivas'ın kültür, sanat, siyaset ve sanayisinde iz bırakan ve hayatlarını kaybeden isimleri, yapay zeka ile bir araya getirildi.

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan minibüs videolarına Sivas'ta bir yenisi eklendi. Sivas Belediyesi, sosyal medyada yoğun etkileşim alan minibüs yolculuğu videoları akımını şehrin değerleriyle buluşturdu. Videoda Yeşilçam'da rol alan "Bitirim Zeki" lakaplı Sivaslı Zeki Keskin minibüsün şoför koltuğunda otururken, Muhsin Yazıcıoğlu'nu yoldan alarak, Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve besteci Zaralı Halil Söyler, Âşık Ruhsatî, Âşık Veysel, Nuri Demirağ ve Muzaffer Sarısözen'le aynı yolculukta buluşturuyor. Kentin öne çıkan ve şehre iz bırakan isimlerinin bir arada yer aldığı video, sosyal medyada beğeni topladı. Yapay zeka ile hazırlanan videoya binlerce kişi yorum yaptı.