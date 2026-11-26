İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Ulaş İlkokulunda gerçekleştirilen programda, öğrencilere balıkçılık, su ürünleri ve balıkların doğal yaşam açısından önemi ile su ürünlerinin korunması hakkında bilgi verildi.

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