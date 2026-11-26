Sivas'ın Hafik ilçesinde 201 ilkokul öğrencisine bot ve mont hediye edildi.

Hafik Belediyesi tarafından düzenlenen programa, Belediye Başkanı Habip Görler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Acar ve öğretmenler katıldı.

Belediye Başkanı Görler, öğrencilerin tamamına ayrım gözetmeksizin ulaştıklarını belirterek, çocukların kış aylarını daha sıcak, sağlıklı ve konforlu geçirmelerini düşünerek bot ve mont hediye ettiklerini söyledi.

Projeye destek veren hayırseverlere teşekkür eden Görler, şunları kaydetti:

"Bugün ilkokullarımızda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve öğretmenlerimizle güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. İlkokula giden birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar tüm öğrencilerimize, hiçbirini ayırt etmeksizin kışlık bot ve mont hediyesinde bulunuyoruz. Öğrencilerimizin pedagojik açıdan 'bana verildi, ona verilmedi, bana neden verilmedi' gibi düşüncelere kapılmamaları için 201 öğrencimizin tamamını kapsayan çalışma yaptık."