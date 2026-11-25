Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen "Sektör Kampüste-Kariyer Buluşmaları" etkinliğine katılan Gezeravcı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonundan bahsetti.

Gezeravcı, gençlere güvendiklerini belirterek, onların hak ettiği gurur ve mutluluğu yaşaması, geleceğe dair ihtiyaç duyduğu ilhamı alması üzerine planlanmış bir görev dahilinde bu süreçte işin merkezine, özüne gençleri konumlandırdıklarını söyledi.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğe dair koymuş olduğu bütün hedeflerde, yürüttüğü bütün projelerde en büyük güvencesinin gençler olduğuna dikkati çeken Gezeravcı, "Lütfen zaman zaman niyeti salih olmayan mihrakların sizlerin zihinlerine, bilinçaltına ısrarla enjekte etmeye çalıştıkları art niyetli yaklaşımlardan kendinizi uzak tutun. Bünyenizdeki potansiyeli sizden daha iyi bilecek hiç kimse yok. Yürüyebileceğiniz yollarda, erişebileceğiniz hedeflerde geleceğe yönelik olarak koymuş olduğunuz hedeflerden hiç kimsenin sizi saptırmasına müsaade etmeyin. Başınızda kıymetli anne babalarınız var. Önünüzde her daim yolunuzu aydınlatan kıymetli öğretmenleriniz ve hepsinin üstünde de kolunu, kanadını her daim sizin üzerinize germiş olan devletimiz var. Başka da kimsenin icazetine ihtiyacınız yok." ifadelerini kullandı.

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Gezeravcı, gençlerin ilham alabileceği birçok başarı elde edildiğini vurgulayarak, uzay alanında 2024 yılında başarı elde edildiğini belirtti.

Uzaya gelene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarının elinden çıkmış daha nice başarı tabloları olduğunu anlatan Gezeravcı, şöyle devam etti:

"Bugün benim de pilotluğunu yaptığım F-16 savaş uçaklarının kanatlarında taşıdığımız hava füzelerini dünyada yapabilen 7 ülke var. Bunlardan biri Türkiye Cumhuriyeti. Elektrikli aracını, helikopterini ve uçağını üretebilen dünyada 6 ülke var, bunlardan biri Türkiye Cumhuriyeti. Elinizden düşürmediğimiz cep telefonlarının birbiriyle haberleşmesini sağlayan baz istasyonlarını dünyada üreten 5 ülkeden biriyiz. İHA'ya silah monte edip yukarıya çıkarabilen ve bütün bunların üretimini yapan dünyada dört tane ülke var. Yine SİHA'ya ses üstü sürate çıkararak bu konsepte bunu kullanabilen dünyada 4 tane ülke var, biri Türkiye Cumhuriyeti. Uzaya gönderilmiş bir objeyi bir yörüngeden alıp başka bir yörüngeye taşıyabilen taşıyıcı platformlara sahip olan 2 ülkeden biriyiz. Türkiye Cumhuriyeti, üretmiş olduğu SİHA'ya kendi ürettiği hava füzesini takıp gökyüzünde uçan bir objeyi vurabilen tek ülke var o da Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla uzaya gelene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarının elinden çıkmış daha nice başarı hikayeleri var. Yeter ki bakmayı, görmeyi bilelim. Yeter ki art niyetli yaklaşımların farkındalığıyla özünüzdeki o öz güvene kimsenin el sürmesine, yaftalamasına müsaade etmeyin."

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Gezeravcı'nın konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladığı etkinliğe, Vali Yardımcısı Ahmet Yeşilyurt, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdür Yardımcısı Kadir Dikili, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü Teknoloji Eğitimleri Dairesi Başkanı Fatma Nur Akın, TÜBİTAK Kıdemli Uzmanı Erkan Alcan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.