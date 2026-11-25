Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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