Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dün akşam saatlerinde yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 2022 yılında Sivas Valisi olarak atanan Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kentte 4 yıldır görev yapan Şimşek'in yerine Karabük Valisi Oktay Çağatay atandı. Sivas'ın yeni valisi Çağatay'ın kısa süre içerisinde kentteki görevine başlaması bekleniyor.

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