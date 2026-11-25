Eskişehir’de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın Kayseri'deki, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un Sivas'taki ailelerine şehadet haberi verildi.

Şehit Muhammed Nurullah Erarslan'ın (41) Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ve mülki idare amirleri, aileye şehadet haberini iletti.

Acı haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Erarslan'ın yakınları ve komşuları taziye için eve geldi, sağlık ekipleri de olası olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.

Erarslan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Öte yandan şehit Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un (33) şehadet haberi ise Sivas'taki ailesine verildi.

Vali Yardımcısı Ahmet Yeşilyurt, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehidin babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut'a başsağlığı dileğinde bulundular.

İki çocuk babası şehidin anne ve babasının Kangal ilçesi Alacahan köyünde yaşadığı öğrenildi.