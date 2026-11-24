Edinilen bilgilere göre kaza, Şarkışla Esentepe Mahallesi ŞarkışlaEski Pınarbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Ş.B. (23) idaresindeki 01 CEE 45 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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